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"Метинвест" помог приобрести оборудование для больницы Покровска

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Покровск, Пятница 29 октября 2021 19:32
"Метинвест" помог приобрести оборудование для больницы Покровска Фото: "Метинвест" помог приобрести оборудование для больницы Покровска (metinvest.media)
Автор: Артем Горовенко

В Покровскую клиническую больницу интенсивного лечения (КБИЛ) доставили оборудование и новую мебель для третьей очереди инфекционного отделения. В связи с наплывом заболевших и огромной потребностью в интенсивной терапии ковидное отделение стало общего профиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт группы "Метинвест", которая оказала финансовую поддержку для покупки оборудования.

Отмечается, что для больницы приобрели около 120 единиц различного оборудования - от маленьких датчиков до современного операционного стола.

Кроме функциональных кроватей с ортопедическими матрасами и прикроватных тумбочек, закупили мониторы для отслеживания состояния пациентов, современную акушерскую кровать, реанимационный столик для новорожденных и различные устройства для наблюдения за состоянием пациентов.

В преддверии Дня города и Дня шахтера генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков также подарил Покровской КБИЛ сертификат на сумму 1 млн гривен. Именно эти средства были направлены на закупку оборудования.

"Хочется поблагодарить компанию "Метинвест" за реализацию проектов в нашей Покровской громаде - мы видим результат и чувствуем поддержку социально ответственного бизнеса", - отметила заместитель Покровского городского головы Маргарита Идрисова.

Руководитель социальных проектов ОО "Покровская Платформа совместных действий" Юлия Боровик также отметила, что руководство "Метинвеста" еще с начала пандемии приняло решение о предоставлении системной помощи медицинским учреждениям в борьбе с опасным заболеванием.

"В Покровске при финансовой поддержке "Метинвеста" и Фонда Рината Ахметова в июле этого года была запущена в работу кислородная станция для бесперебойного обеспечения пациентов кислородом. Поставка же нового оборудования для КБИЛ - еще один пример того, как большой бизнес помогает медикам спасать жизни местных жителей", - добавила она.

Благодаря новым палатам инфекционное отделение Покровской КБИЛ увеличится на 20 койкомест, к каждому из которых подведены точки для подачи кислорода.

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