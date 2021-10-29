"Метінвест" допоміг придбати обладнання для лікарні Покровська

У Покровську клінічну лікарню інтенсивного лікування (КБІЛ) доставили обладнання та нові меблі для третьої черги інфекційного відділення. У зв'язку з напливом хворих і величезною потребою в інтенсивній терапії ковидне відділення стало загального профілю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт групи "Метінвест", яка надала фінансову підтримку для купівлі обладнання.

Зазначається, що для лікарні придбали близько 120 одиниць різного обладнання - від маленьких датчиків до сучасного операційного столу.

Крім функціональних ліжок з ортопедичними матрацами і тумбочок, закупили монітори для відстеження стану пацієнтів, сучасне акушерське ліжко, Реанімаційний столик для новонароджених і різні пристрої для спостереження за станом пацієнтів.

Напередодні Дня міста і Дня шахтаря генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков також подарував Покровській КБІЛ сертифікат на суму 1 млн гривень. Саме ці кошти були спрямовані на закупівлю обладнання.

"Хочеться подякувати компанії "Метінвест" за реалізацію проектів у нашій Покровській громаді - ми бачимо результат і відчуваємо підтримку соціально відповідального бізнесу", - зазначила заступник Покровського міського голови Маргарита Ідрісова.

Керівник соціальних проектів ГО "Покровська Платформа спільних дій" Юлія Боровик також зазначила, що керівництво "Метінвесту" ще з початку пандемії прийняло рішення про надання системної допомоги медичним закладам у боротьбі з небезпечним захворюванням.

"У Покровську за фінансової підтримки "Метінвесту" і Фонду Ріната Ахметова в липні цього року була запущена в роботу киснева станція для безперебійного забезпечення пацієнтів киснем. Поставка ж нового обладнання для КБІЛ - ще один приклад того, як великий бізнес допомагає медикам рятувати життя місцевих жителів", - додала вона.

Завдяки новим палатам інфекційне відділення Покровської КБІЛ збільшиться на 20 ліжкомісць, до кожного з яких підведені точки для подачі кисню.