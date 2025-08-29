"Метінвест Політехніка" запускає програму подвійних дипломів із Дніпровською політехнікою

"Ми уклали меморандуми про співпрацю з Київською та Дніпровською політехніками. Наразі з Дніпровською розробляємо програму подвійних дипломів. Це важливий крок до зміцнення інженерної освіти та розширення можливостей для студентів", - зазначив Поважний.

За словами ректора, "Метінвест Політехніка" реалізує модель, у якій бізнес не лише інвестує в освіту, а й безпосередньо бере участь в управлінні навчальним процесом, виступаючи справжнім партнером.

Представники компанії залучені до викладання, розробки програм та роботи над бізнес-кейсами зі студентами.

Також Поважний звернув увагу на проблеми середньої освіти, зокрема з точних наук. Університет співпрацює з професійно-технічними закладами, надаючи експертизу програм, розвиваючи лабораторну базу та створюючи додаткові освітні можливості.

Окрему увагу ректор приділив стипендіальній системі. Зокрема, кращі студенти можуть отримати стипендії у розмірі до 10 тис. грн, включно зі стипендією генерального директора.

"Ми не просто готуємо фахівців, а формуємо лідерів. Після першого випуску вже створена асоціація випускників, яка включає не лише студентів, а й представників адміністрації університету та бізнесу", - додав він.

Форум Forbes University зібрав 36 спікерів - представників уряду, бізнесу, українських і закордонних вишів. Група "Метінвест" виступила генеральним партнером заходу.