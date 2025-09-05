UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

"Метінвест Політехніка" оголосила про додатковий набір студентів-інженерів

Фото: "Метінвест Політехніка" оголосила про додатковий набір студентів-інженерів (gmk.center)
Автор: Юлія Бойко

Університет "Метінвест Політехніка" з 1 вересня розпочав додатковий набір студентів на бакалаврат та магістратуру. Особливу увагу заклад приділяє ветеранам, які можуть пройти вступну співбесіду в онлайн-форматі за спрощеною процедурою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Метінвест".

Університет пропонує ліцензовані освітні програми у сферах металургії, гірництва, ІТ, електроенергетики, охорони праці, бізнес-аналітики та управління модернізацією металургійної галузі. Всі програми проходять державну акредитацію та сертифікацію Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Освітній процес поєднує онлайн-лекції з практичним навчанням на виробництві. Студенти отримують реальний досвід на майданчиках підприємств "Групи Метінвест", а найкращі з них - можливість міжнародного стажування, зокрема на заводі Promet Steel у Болгарії або на підприємствах партнерів, таких як Danieli (Італія).

"Цього року ще можна вступити за додатковим набором і одразу поєднувати навчання з практикою на виробництві", - повідомили у приймальній комісії.

За їхніми словами, ветерани та абітурієнти з регіонів, де тривають бойові дії, мають пільгові умови вступу, а найкращі студенти можуть розраховувати на стипендії та мотиваційні програми.

Крім контрактної форми навчання, доступна програма цільової підготовки за кошти компанії "Метінвест", а також державна ваучерна програма для дорослих, яка дає можливість здобути другу освіту або пройти перекваліфікацію безкоштовно.

В університеті також зазначають, що підтримують вступниць-жінок, які обирають технічні спеціальності, та створюють інклюзивне середовище без бар’єрів.

За додатковою інформацією щодо вступу можна звертатися до приймальної комісії "Метінвест Політехніки" за телефонами +38 (095) 070-06-37, +38 (067) 760-49-71.

Що відомо про "Метінвест Політехніка"

"Метінвест Політехніка" була заснована Групою "Метінвест" у 2020 році. Станом на сьогодні понад 1080 студентів вступили на різні освітні програми, а понад 5 тис. осіб пройшли тренінги та підвищення кваліфікації.

Раніше повідомлялося, що "Метінвест Політехніка" оголосила про набір на фахову передвищу освіту.

Також цьогоріч "Метінвест Політехніка" спростила процедуру для вступу ветеранів: їм достатньо пройти тільки онлайн-співбесіду.

У 2024-му скориставшись такою можливістю, 26 захисників-учасників проєкту "Серце Азовсталі" та співробітників "Метінвесту" вже стали студентами гірничо-металургійного вишу.

