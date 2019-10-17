"Метинвест" поддерживает конкурс рабочих профессий WorldskillsUkraine

Группа "Метинвест" выступает генеральным партнером конкурса рабочих профессий WorldskillsUkraine, который уже четвертый год проходит в Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте "Метинвеста".

Как отмечается, компания финансирует проведение регионального отбора в Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях. Ученики, студенты и молодые рабочие будут соревноваться в 17 компетенциях во всех регионах Украины.

WorldskillsUkraine – часть международного конкурса Worldskills International, который называют олимпийскими играми для учащихся профессионально-технических учебных заведений, студентов и работников в возрасте 18-22 года.

Конкурс проходит в два этапа: отборочный и финальный. В Запорожской области отборочные туры состоятся 24-26 октября в Запорожье, в Днепропетровской области – 6-8 ноября в Кривом Роге, в Донецкой области – 13-15 ноября в Мариуполе. Жюри будет оценивать мастерство конкурсантов в обслуживании железнодорожного транспорта, сварочных, электромонтажных, слесарных и токарных работах, транспортировке грузов, водных технологиях, эксплуатации тяжелой техники, кладке кирпича, кулинарном и кондитерском искусствах.

Соревнования проводятся для профессиональной ориентации молодежи и внедрения в систему украинского образования лучших международных стандартов. Участники конкурса демонстрируют свои профессиональные навыки, выполняя практические задания в условиях ограниченного времени.

Организаторами конкурса выступают Министерство образования и науки Украины, Институт модернизации содержания образования, Федерация работодателей Украины при поддержке Федерации металлургов Украины и объединения "Укрметаллургпром".

Ассоциация Worldskills International основана в 1953 году. Это самое больше соревнование в мире: конкурс проводится в 74 странах. Украина стала членом Worldskills International в 2016 году. В состав жюри входят известные эксперты и ведущие специалисты в своей отрасли.

Напомним, ранее группа "Метинвест" вошла в топ-20 самых успешных украинских брендов, которые стали известными по всей Украине и вошли в число лидеров в своих отраслях.