"Метінвест" підтримує конкурс робочих професій WorldskillsUkraine

Група "Метінвест" виступає генеральним партнером конкурсу робітничих професій WorldskillsUkraine, який вже четвертий рік проходить в Україні. Про це йдеться в повідомленні на сайті "Метінвесту".

Як зазначається, компанія фінансує проведення регіонального відбору в Запорізькій, Донецькій і Дніпропетровській областях. Учні, студенти, молоді робітники будуть змагатися в 17 компетенціях у всіх регіонах України.

WorldskillsUkraine – частина міжнародного конкурсу Worldskills International, який називають олімпійськими іграми для учнів професійно-технічних навчальних закладів, студентів і працівників у віці 18-22 роки.

Конкурс проходить у два етапи: відбірковий та фінальний. У Запорізькій області відбіркові тури відбудуться 24-26 жовтня в Запоріжжі, у Дніпропетровській області – 6-8 листопада у Кривому Розі, в Донецькій області – 13-15 листопада в Маріуполі. Журі буде оцінювати майстерність конкурсантів в обслуговуванні залізничного транспорту, зварювальних, електромонтажних, слюсарних і токарних роботах, транспортуванні вантажів, водних технологіях, експлуатації важкої техніки, кладці цегли, кулінарному та кондитерському мистецтві.

Змагання проводяться для професійної орієнтації молоді та впровадження в систему української освіти кращих міжнародних стандартів. Учасники конкурсу демонструють свої професійні навички, виконуючи практичні завдання в умовах обмеженого часу.

Організаторами конкурсу виступають Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Федерація роботодавців України за підтримки Федерації металургів України та об'єднання "Укрметалургпром".

Асоціація Worldskills International заснована в 1953 році. Це найбільше змагання в світі: конкурс проводиться у 74 країнах. Україна стала членом Worldskills International в 2016 році. До складу журі входять відомі експерти та провідні фахівці у своїй галузі.

Нагадаємо, раніше група "Метинвест" увійшла в топ-20 найуспішніших українських брендів, які стали відомими по всій Україні і увійшли в число лідерів у своїх галузях.