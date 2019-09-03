"Метинвест" вошел в топ-20 самых успешных украинских брендов

Иллюстративное фото (metinvestholding.com)

"Метинвест" контролирует всю производственную цепочку

Группа "Метинвест" вошла в топ-20 самых успешных украинских брендов, которые стали известными по всей Украине и вошли в число лидеров в своих отраслях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий рейтинг, подготовленный СМИ с учетом сведений из различных открытых источников, в том числе официальной информации компаний, сообщений в медиа, мнений отраслевых экспертов.

Как известно, ООО "Метинвест Холдинг", управляющая компания группы "Метинвест", было основано в 2006 году. В группу вошли предприятия металлургической, угольной, горнорудной и коксохимической отраслей. "Метинвест" является первым и единственным украинским участником Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association).

Группа "Метинвест" контролирует всю производственную цепочку - от добычи руды и угля до производства полуфабрикатов и готовой продукции - и имеет сеть продаж во всех ключевых регионах мира. Как отмечают авторы рейтинга, близость предприятий к ключевым железнодорожным линиям и портам позволяет оперативно поставлять сырье и металлопродукцию по всему миру. Группа поддерживает глобальные инициативы и участвует в международных экологических проектах. Так, в 2010 г. "Метинвест" присоединился к Глобальному договору ООН.

"Метинвест" также укрепляет свои позиции крупнейшей горно-металлургической группы в Украине. В 2018 г. реализована инвестиционная программа на 900 млн долларов, ставшая рекордной для "Метинвеста" за последние семь лет.

По словам генерального директора группы "Метинвест" Юрия Рыженкова, на мариупольской площадке основным достижением стало завершение строительства машины непрерывного литья заготовки №4 на ММК им. Ильича.

"Машина устранила узкие места в разливке и фактически увеличила годовой объем производства стали на 40%, до 4,3 млн т. Важно отметить, что около трети стоимости проекта было профинансировано за счет долгосрочной кредитной линии, выданной под гарантии австрийского экспортно-кредитного агентства. На горнодобывающих предприятиях "Метинвест" проводит масштабную модернизацию карьерной техники, чтобы нарастить объемы и повысить эффективность производства", - сообщил он.

Рыженков также подчеркнул, что на Северном и Центральном ГОКах проводятся ремонты машин окомкования, что позволит "Метинвесту" получить дополнительную маржу за счет высоких премий на окатыш.

Крупнейшие инвестиционные проекты 2019-2020 гг. - капитальный ремонт доменной печи №3 на "Азовстали" стоимостью более 145 млн долларов с одновременным запуском установки вдувания пыле­угольного топлива для снижения потребления природного газа, а также реконструкция газоочистных систем аглофабрики на ММК им. Ильича стоимостью 140 млн долларов, которая позволит снизить выбросы пыли на 90%.

"Метинвест" в июле этого года привлек кредитную линию на 34,4 млн евро для финансирования на ММК им. Ильича масштабной реконструкции листопрокатного цеха 1700.

В топ самых успешных украинских брендов также вошли компании ООО "Буковель", VOVK, ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница", DIM Group, ООО "РУШ", "Кава зі Львова", AVANGARDCO IPL, ООО "Киевский ювелирный завод", ЧАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины", группа компаний "Нова Пошта", ЧАО "Оболонь", Трикотажная фабрика "Проминь", ООО "Ювелирный дом "Сова", ООО СП "Украфлора", ПАО "АБ "Укргазбанк", АО "Укрзалізниця", ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртелеком", ОАО "Уманьпиво".