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"Метинвест" подаст в суд на РФ из-за разрушений "Азовстали" и ММК им. Ильича в Мариуполе

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Понедельник 02 мая 2022 17:39
"Метинвест" подаст в суд на РФ из-за разрушений "Азовстали" и ММК им. Ильича в Мариуполе Фото: "Метинвест" подаст в суд на РФ (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Группа "Метинвест", в состав которой входят комбинаты "Азовсталь" и ММК им. Ильича в Мариуполе, готовит судебные иски к России. Компания намерена стребовать у страны-агрессора возмещение разрушений, причиненных российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление совладельца "Метинвеста" Рината Ахметова для Le Temps.

"Металлургические комбинаты им. Ильича и "Азовсталь" постоянно бомбят и обстреливают. Мы остановили производство и возобновим его только после нашей победы...Довоенная капитализация двух наших заводов - "Азовстали" и ММК им. Ильича - составляла не менее 10 млрд долларов. Мы готовим судебные иски, чтобы потребовать от России возмещения всех убытков, причиненных нашим компаниям", - сказал он.

Напомним, ранее генеральный директор "Азовстали" Энвер Цкитишвили заявил, что перед разрушением оккупантами "Азовстали" работа завода была безопасно остановлена.

В феврале группа "Метинвест" временно законсервировала производство в Мариуполе - Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича и "Азовсталь".

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Мариуполь Метинвест Российская Федерация
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