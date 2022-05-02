"Метінвест" подасть до суду на РФ через руйнування "Азовсталі" та ММК ім. Ілліча в Маріуполі

Група "Метінвест", до складу якої входять комбінати "Азовсталь" і ММК ім. Ілліча в Маріуполі, готує судові позови до Росії. Компанія має намір вимагати у країни-агресора відшкодування руйнувань, заподіяних російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву співвласника "Метінвесту" Ріната Ахметова для Le Temps.

"Металургійні комбінати ім. Ілліча і "Азовсталь" постійно бомблять і обстрілюють. Ми зупинили виробництво і відновимо його тільки після нашої перемоги...Довоєнна капіталізація двох наших заводів - "Азовсталі"і ММК ім. Ілліча - становила не менше 10 млрд доларів. Ми готуємо судові позови, щоб вимагати від Росії відшкодування всіх збитків, завданих нашим компаніям", - сказав він.

Нагадаємо, раніше генеральний директор "Азовсталі" Енвер Цкітішвілі заявив, що перед руйнуванням окупантами "Азовсталі" робота заводу була безпечно зупинена.

У лютому група "Метінвест" тимчасово законсервувала виробництво в Маріуполі - Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча і "Азовсталь".