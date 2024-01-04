"Метінвест" почав створення інклюзивної системи інтеграції ветеранів до мирного життя

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю директора зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом групи "Метінвест" Тетяни Петрук.

"Наші захисники та захисниці під час служби в лавах ЗСУ здобувають не тільки військовий досвід, але й розвивають такі важливі для бізнесу компетенції, як лідерство, вміння працювати в команді, орієнтація на результат, згуртованість та взаємопідтримка. Компетенції, за які в мирний час ми конкурували на ринку праці, звали "війною за таланти". Сьогодні більшість захисників, які повертаються з фронту, володіють цими навичками та можуть використовувати їх у повсякденній роботі", - наголосила Петрук.

За її словами, у компанії приділяють увагу здоров’ю та психоемоційному стану ветеранів, забезпечують додатковий медичний огляд, а також вивчають можливості запровадити власні програми реабілітації.

"У нашому фокусі - програми підготовки керівників та колективів до повернення ветеранів. Разом із нашим партнером, компанією Wellbeing, ми вже провели вебінари на тему "Повернення героїв із війни" для 23 тис. співробітників і запустили навчання керівників усіх рівнів", - уточнила Петрук.

Крім того, за її словами, компанія забезпечує українців на Сході, які повертаються з війни, можливістю отримати додаткову кваліфікацію та доєднатися до "Метінвесту", адже наразі у східних регіонах відчувається набагато більший кадровий дефіцит, ніж в інших областях.

"Ми надаємо можливість працівникам, зокрема й ветеранам, пройти перенавчання за потрібними на підприємствах професіями за кошти підприємства, зокрема й у нашому університеті "Метінвест Політехніка". Від початку повномасштабного вторгнення перенавчання за різними програмами пройшли 19 000 співробітників. А на підприємствах "Метінвесту" в Покровську, Запоріжжі, Кривому Розі та Камʼянському працевлаштовано близько 8200 людей", - повідомила Петрук.

Нагадаємо, на початку війни компанія "Метінвест" створила гуманітарну ініціативу "Рятуємо життя". Ця програма вже допомогла майже пів мільйону українців.

Загальна сума допомоги за всіма гуманітарними напрямами становить понад 430 млн грн власних та залучених від донорів коштів.