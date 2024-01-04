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"Метинвест" начал создание инклюзивной системы интеграции ветеранов в мирную жизнь

Четверг 04 января 2024 15:17
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"Метинвест" начал создание инклюзивной системы интеграции ветеранов в мирную жизнь Фото: Татьяна Петрук (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Группа "Метинвест" создает инклюзивную экосистему интеграции ветеранов в полноценную жизнь и работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью директора по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом группы "Метинвест" Татьяны Петрук.

"Наши защитники и защитницы во время службы в рядах ВСУ приобретают не только военный опыт, но и развивают такие важные для бизнеса компетенции, как лидерство, умение работать в команде, ориентация на результат, сплоченность и взаимоподдержка. Компетенции, за которые в мирное время мы конкурировали на рынке труда, звали "войной за таланты". Сегодня большинство защитников, которые возвращаются с фронта, владеют этими навыками и могут использовать их в повседневной работе", - подчеркнула Петрук.

По ее словам, в компании уделяют внимание здоровью и психоэмоциональному состоянию ветеранов, обеспечивают дополнительное медицинское освидетельствование, а также изучают возможности внедрить собственные программы реабилитации.

"В нашем фокусе - программы подготовки руководителей и коллективов к возвращению ветеранов. Вместе с нашим партнером, компанией Wellbeing, мы уже провели вебинары на тему "Возвращение героев из войны" для 23 тыс. сотрудников и запустили обучение руководителей всех уровней", - уточнила Петрук. .

Кроме того, по ее словам, компания обеспечивает украинцев на Востоке, которые возвращаются с войны, возможностью получить дополнительную квалификацию и присоединиться к "Метинвесту", ведь в восточных регионах ощущается гораздо больший кадровый дефицит, чем в других областях.

"Мы предоставляем возможность работникам, в том числе и ветеранам, пройти переобучение по нужным на предприятиях профессиям за средства предприятия, в том числе и в нашем университете "Метинвест Политехника". С начала полномасштабного вторжения переобучения по разным программам прошли 19 000 сотрудников. А на предприятиях "Метинвеста" в Покровске, Запорожье, Кривом Роге и Каменском трудоустроено около 8200 человек", - сообщила Петрук.

Напомним, в начале войны компания "Метинвест" создала гуманитарную инициативу "Спасаем жизнь". Эта программа уже помогла почти полмиллиона украинцев.

Общая сумма помощи по всем гуманитарным направлениям составляет более 430 млн грн собственных и привлеченных от доноров средств.

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