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"Сталевий фронт" Ахметова поставив на фронт вже 500 сталевих криївок

Середа 15 травня 2024 14:39
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"Сталевий фронт" Ахметова поставив на фронт вже 500 сталевих криївок Фото: "Сталевий фронт" Ахметова поставив на фронт 500 сталевих криївок (metinvest.media)
Автор: Олександр Мороз

Ініціатива "Сталевий фронт" Ріната Ахметова сертифікувала та поставила військовим вже 500 сталевих "криївок", які використовуються на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ініціативи.

Сталевими криївками називають виріб компанії Метінвест – капсули із хвилястої сталі, які можуть слугувати укриттям чи польовим житлом для військових. Вони були офіційно узгоджені з Міністерством оборони України.

"Ми вже офіційно сертифікували, кодифікували й поставили на озброєння наші "криївки". Тобто це вже затверджений Міністерством оборони та інженерними військами виріб, що використовується для зведення фортифікацій", - розказав представник ініціативи, операційний директор групи "Метінвест", Олександр Мироненко.

У 2022 почали у рамках ініціативи виробляти найпростіші конструкції, які б швидко вистановлювалися без додаткової техніки і захищали солдат від артобстрілів. Утім згодом військові почали потребувати різних варіацій укриттів, пристосованих під різні потреби.

"Зараз ми маємо дуже багато модифікацій укриттів. Залежно від потреб військових "криївка" може бути розміром 2х12 метрів і використовуватися як польовий штаб. Набір із 5-6 індивідуально обладнаних "криївок" - це командний пункт. Стандартний бункер містить 8 місць для відпочинку військових", — додав Мироненко.

&quot;Сталевий фронт&quot; Ахметова поставив на фронт вже 500 сталевих криївок

Ініціатива також розробила спеціальні укриття для спостережних позицій. Ці невеликі "криївки", розміром 2х3 метри, вже використовуються на Донецькому напрямку для екіпажів дронів. Вони оснащені двома льохами, столом та зручним робочим місцем, що дозволяє військовим безпечно працювати під час артилерійського обстрілу.

За словами Мироненка, військові задоволені новими укриттями.

"У них завжди є деякі побажання, що змінити в обладнанні бункерів. Ми вже майже 500 одиниць відвезли на лінію фронту, й на них є постійний запит. Я вважаю, що це найкраща відповідь на запитання, адже ці вироби мають попит і потрібні зараз нашим хлопцям і дівчатам", - підсумував він.

Нагадаємо, "Сталевий фронт" – це спільна мілітарна ініціатива усіх бізнесів Ріната Ахметова, яка об’єднує допомогу захисникам України.

Від початку повтомасштабного вторгнення РФ в Україну допомога Ріната Ахметова військовим і мирним укранцям становить 8 млрд грн.

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