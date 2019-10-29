"Метинвест" реализует экологические проекты на сумму свыше 400 млн долларов

Иллюстративное фото (metinvestholding.com)

Метинвест подтвердил системность зеленого развития бизнеса и городов

Компания "Метинвест" в ходе первого международного инвестиционного форума в Мариуполе подписала меморандумы на 6 лет о сотрудничестве в направлении улучшения окружающей среды с Мариуполем, Запорожьем и Кривым Рогом. Об этом сообщает пресс-служба "Метинвеста".

Таким образом, как отмечают в группе, "Метинвест" выводит Украину на новый уровень взаимодействия с международными организациями и громадами.

Инвестиции в экологическую модернизацию составят более 400 млн долларов США. "Метинвест" нацелен помочь в выполнении комплекса программ, которые изменят экологическую обстановку в регионах Украины и стабилизируют экономику страны.

Активы компании будут модернизированы сразу в двух направлениях – производственном и экологическом. Подписание Меморандумов – еще один шаг в системной модернизации производств и инвестиционной поддержке крупных экологических проектов, направленных на улучшение общей экологической обстановки и повышение уровня жизни в городах присутствия, уверены в "Метинвесте".

Как заявил генеральный директор группы Юрий Рыженков, в рамках программы экологической модернизации на 2019-2024 годы на предприятиях "Метинвеста" реализуется ряд крупных проектов на сумму свыше 400 миллионов долларов.

"Также мы намерены продолжить выполнение корпоративных социальных проектов и привлекать международных экспертов и громады городов к внедрению совместных проектов зеленого устойчивого развития", - рассказал Рыженков.

В частности, в Мариуполе благодаря новому формату взаимодействия будет усилено уже имеющееся сотрудничество бизнеса и муниципалитета. Появятся новые крупные совместные программы, которые улучшат общую экологическую обстановку в городе.

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко в свою очередь отметил, что основные направления развития Мариуполя в рамках программы "Зеленые города" – транспорт, энергоэффективность, управление отходами, водные ресурсы и малая экология.

"Традиционно в проектах по этим направлениям группа "Метинвест" является нашим стратегическим финансовым партнером. Заключенный меморандум усилит сотрудничество по уже имеющимся программам и в то же время станет отличным стартом для новых совместных проектов", - заявил мэр.

Как писало ранее РБК-Украина, группа "Метинвест" будет поэтапно передавать в открытый доступ результаты работы модернизированных объектов мариупольских меткомбинатов.