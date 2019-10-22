"Метинвест" обнародует данные о выбросах на мариупольских меткомбинатах

Иллюстративное фото (metinvestholding.com)

Первыми станут данные по ММК имени Ильича

Группа "Метинвест" будет поэтапно передавать в открытый доступ результаты работы модернизированных объектов мариупольских меткомбинатов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как сообщили в "Метинвесте", первыми станут данные о среднесуточных концентрациях пыли на источнике выбросов после рукавного фильтра газоочистки зон спекания агломашин №7-9 ММК имени Ильича.

Информацию предприятие будет передавать на еженедельной основе для размещения на сайте Донецкой областной государственной администрации. В ближайшее время аналогичные графики будут предоставлены общественности по другим новым и модернизированным объектам металлургических предприятий Мариуполя.

Как известно, в рамках экомодернизации аглофабрики ММК имени Ильича в марте 2018 года был построен первый комплекс двухступенчатой очистки аглогазов от зон спекания агломашин №7-9. В качестве первой ступени на каждую агломашину установлены усовершенствованные циклоны, в качестве второй ступени – применен мощный рукавный фильтр, позволяющий снизить выбросы пыли более чем в 10 раз.

В первом квартале 2020 года планируется завершить очередной этап модернизации аглофабрики, в результате которого будут установлены еще три рукавных фильтра, покрывающие зоны спекания всех оставшихся агломашин, а до конца года проект реконструкции будет выполнен полностью. До завершения проекта все возводимые комплексы новой газоочистки будут работать в режиме пуско-наладки.

"Метинвест" заявляет, что настроен на конструктивный диалог с общественностью, а также городской и областной властью. На предприятиях проходят встречи рабочей группы по выполнению публичных обязательств, после которых представители общественности могут посетить с экскурсией модернизированные объекты меткомбинатов Мариуполя, сообщили в компании.

"Мы уверенно двигаемся в направлении выполнения экологической программы, утвержденной и общественностью, и органами власти. Еще на этапе разработки техзаданий мы закладываем в проекты экологические показатели на порядок жестче перспективных украинских нормативов. Более того, компания "Метинвест" приняла решение, которое не предусмотрено никакими публичными обязательствами, но которое по факту подтвердит результаты нашего труда и многомилионных инвестиций в экологию города Мариуполя. Мы будем еженедельно показывать эффективность работы газоочистки зон спекания агломерационных машин №7-9. Как только мы будем вводить новые объекты и завершать модернизацию на существующих, данные также будем предоставлять в публичный доступ. Это будет лучшим подтверждением выполнения экологических программ нашим меткомбинатом и группой "Метинвест", - отметил генеральный директор ММК имени Ильича Тарас Шевченко.

Напомним, "Метинвест" выступает генеральным партнером конкурса рабочих профессий WorldskillsUkraine, который уже четвертый год проходит в Украине.