"Метинвест" в первом полугодии заплатил в бюджет 500 млн долларов налогов

По состоянию на 30 июня 2021 года чистый долг Группы снизился на 52% с начала года - до 1 016 млн долларов, а чистый долг к EBITDA за последние 12 месяцев сократился на 0,8х - до 0,2х. Объём капитальных инвестиций Группы вырос на 31% по сравнению с прошлым годом - до 411 млн долларов. Затраты на экологические инициативы составили 204 млн долларов.

Сумма уплаченных налогов на прибыль возросла в 83 раза с 6 млн долларов в первой половине 2020 года до 500 млн долларов в первой половине 2021 года.

Комментируя итоги первого полугодия 2021 года, генеральный директор компании Юрий Рыженков отметил, что на фоне восстановления мировой экономики и роста цен на сырьевые товары Группа показала достойные результаты. При этом он добавил, что компания осуществила ряд значимых для Группы приобретений. Наряду с консолидацией Покровской угольной группы Метинвест приобрел бывшие производственные активы ДМК, некогда одного из крупнейших металлургических комбинатов в Украине.

"Мы воспользовались благоприятной внешней средой и нашими результатами для дальнейшего укрепления финансовой устойчивости Группы. В первом полугодии 2021 года мы направили более 1 млрд долларов на погашение долговых обязательств, снизив соотношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев до 0,2x. Так, мы досрочно погасили значительную часть долга Покровской угольной группы, полностью выплатили линию предэкспортного финансирования", - отметил топ-менеджер.

По его словам, капитальные инвестиции Метинвеста достигли 411 млн долларов в первом полугодии 2021 года, что на 31% больше, чем в первом полугодии прошлого года.

"Наш ключевой новый проект - строительство стана холодной прокатки на ММКИ, общий объем инвестиций в который только на первом этапе превысит 800 млн. долларов. Новый стан позволит нам расширить линейку продукции и найти новые рынки сбыта. Снижение влияния на окружающую среду - по-прежнему одно из наших приоритетных направлений. Инвестиции Группы в экологические проекты за отчетный период превысили 80 млн долларов", - констатировал Юрий Рыженков.