"Метінвест" в першому півріччі заплатив в бюджет 500 млн доларів податків

За станом на 30 червня 2021 року чистий борг Групи знизився на 52% з початку року - до 1 016 млн доларів, а чистий борг до EBITDA за останні 12 місяців скоротився на 0,8 х - до 0,2х. Обсяг капітальних інвестицій Групи зріс на 31% в порівнянні з минулим роком - до 411 млн доларів. Витрати на екологічні ініціативи склали 204 млн доларів.

Сума сплачених податків на прибуток зросла в 83 рази з 6 млн доларів в першій половині 2020 року до 500 млн доларів в першій половині 2021 року.

Коментуючи підсумки першого півріччя 2021 року генеральний директор компанії Юрій Риженков зазначив, що на тлі відновлення світової економіки і зростання цін на сировинні товари Група показала гідні результати. При цьому він додав, що компанія здійснила ряд важливих для Групи придбань. Поряд з консолідацією Покровської вугільної групи Метінвест придбав колишні виробничі активи ДМК, колись одного з найбільших металургійних комбінатів в Україні.

"Ми скористалися сприятливим зовнішнім середовищем і нашими результатами для подальшого зміцнення фінансової стійкості Групи. У першому півріччі 2021 роки ми направили понад 1 млрд доларів на погашення боргових зобов'язань, знизивши співвідношення чистого боргу до EBITDA за останні 12 місяців до 0,2x. Так, ми достроково погасили значну частину боргу Покровської вугільної групи, повністю виплатили лінію передекспортного фінансування", - зазначив топ-менеджер.

За його словами, капітальні інвестиції Метінвесту досягли 411 млн доларів в першому півріччі 2021 року, що на 31% більше, ніж в першому півріччі минулого року.

"Наш ключовий новий проект - будівництво стану холодної прокатки на ММКІ, загальний обсяг інвестицій в який тільки на першому етапі перевищить 800 млн. доларів. Новий стан дозволить нам розширити лінійку продукції і знайти нові ринки збуту. Зниження впливу на навколишнє середовище - як і раніше одне з наших пріоритетних напрямків. Інвестиції Групи в екологічні проекти за звітний період перевищили 80 млн доларів", - констатував Юрій Риженков.