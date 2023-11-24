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"Метінвест" передав ЗСУ засоби радіоелектронної боротьби

П'ятниця 24 листопада 2023 15:16
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"Метінвест" передав ЗСУ засоби радіоелектронної боротьби Фото: "Метінвест" передав ЗСУ засоби радіоелектронної боротьби (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

"Метінвест" в межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова передав на Авдіївський напрямок купол радіоелектронної боротьби..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Авдіївський напрямок для нас важливий. Зараз ми вивезли всіх людей з АКХЗ, всіх працівників - вони знаходяться у безпечних містах, компанія повністю забезпечує їх всім необхідним. І ми розуміємо, що треба надавати максимальну допомогу оборонцям, які знаходяться на цьому напрямку, щоб вони відстояли місто. І щоб у них було максимум засобів для ведення бойових дій", - зазначив операційний директор "Метінвесту" Олександр Мироненко.

Нагадаємо, "Сталевий фронт" - мілітарна ініціатива бізнесмена та його підприємств, спрямована на всебічну допомогу ЗСУ: закупівлі техніки та авто, власне виробництво бронежилетів, сталевих укриттів тощо.

Загальна сума, яку спрямував Рінат Ахметова на ЗСУ, наразі перевищила 6,7 млрд грн.

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