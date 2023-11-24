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"Метинвест" передал ВСУ средства радиоэлектронной борьбы

Пятница 24 ноября 2023 15:16
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"Метинвест" передал ВСУ средства радиоэлектронной борьбы Фото: "Метинвест" передал ВСУ средства радиоэлектронной борьбы (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

"Метинвест" в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова передал на Авдеевское направление купол радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Авдеевское направление для нас важно. Сейчас мы вывезли всех людей из АКХЗ, всех работников - они находятся в безопасных городах, компания полностью обеспечивает их всем необходимым. И мы понимаем, что надо оказывать максимальную помощь находящимся на этом направлении защитникам, чтобы они отстояли город. И чтобы у них было максимум средств для ведения боевых действий", - отметил операционный директор "Метинвеста" Александр Мироненко.

Напомним, "Стальной фронт" - милитарная инициатива бизнесмена и его предприятий, направленная на всестороннюю помощь ВСУ: закупки техники и авто, собственное производство бронежилетов, стальных укрытий и т.д.

Общая сумма, направленная Ринатом Ахметовым на ВСУ, превысила 6,7 млрд грн.

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