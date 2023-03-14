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"Метінвест" передав захисникам Бахмута вже 55 сталевих укриттів

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Вівторок 14 березня 2023 18:19
"Метінвест" передав захисникам Бахмута вже 55 сталевих укриттів Фото: "Метінвест" передав захисникам Бахмута вже 55 сталевих укриттів (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Компанія "Метінвест" передала захисникам Бахмута чергову партію захисних споруд власного виробництва. Такі укриття компанія виробляє в рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Днями передали захисникам Бахмуту чергову партію мобільних укриттів, у яких бійці отримають надійний захист від обстрілів. Всього від початку вторгнення захисники Бахмута отримали приблизно 55 таких споруд. Тож фактично кожне третє відвантажене компанією укриття встановлено саме на цьому напрямку", - заявив операційний директор групи Олександр Мироненко.

Мобільні укриття, які виробляють підприємства "Метінвест" - це збірні споруди з хвилястої сталі, які за правильної установки - на півтора метра під землю - витримують обстріли артилерією калібром до 152 мм.

В укритті передбачено повітряні комунікації та обладнано стелажі для зброї, є основний і резервний вихід на поверхню. Укриття обладнано польовою піччю, щоб бійці могли зігрітися, розігріти їжу й висушити одяг.

На виробництво одного укриття необхідно майже 2 тонни сталі. "Метінвест" передає мобільні укриття бійцям на безоплатній основі. Наразі сталеві капсули компанії захищають військових в Авдіївці, Бахмуті, Покровську, на Запоріжжі й Житомирщині.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року компанія направила на допомогу країні понад 3,1 млрд грн, з яких понад 1,6 млрд грн - на потреби армії в рамках "Сталевого фронту".

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