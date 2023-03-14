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"Метинвест" передал защитникам Бахмута уже 55 стальных укрытий

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Вторник 14 марта 2023 18:19
"Метинвест" передал защитникам Бахмута уже 55 стальных укрытий Фото: "Метинвест" передал защитникам Бахмута уже 55 стальных укрытий (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Компания "Метинвест" передала защитникам Бахмута очередную партию защитных сооружений собственного производства. Такие укрытия компания производит в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"На днях передали защитникам Бахмута очередную партию мобильных укрытий, в которых бойцы получат надежную защиту от обстрелов. Всего с начала вторжения защитники Бахмута получили примерно 55 таких сооружений. Так что фактически каждое третье отгруженное компанией укрытие установлено именно на этом направлении", - заявил операционный директор группы Александр Мироненко.

Мобильные укрытия, производимые предприятиями "Метинвест" - это сборные сооружения из волнистой стали, которые при правильной установке - на полтора метра под землю - выдерживают обстрелы артиллерией калибром до 152 мм.

В укрытии предусмотрены воздушные коммуникации и оборудованы стеллажи для оружия, есть основной и резервный выход на поверхность. Укрытие оборудовано полевой печью, чтобы бойцы могли согреться, разогреть пищу и высушить одежду.

На производство одного укрытия необходимо около 2 тонн стали. "Метинвест" передает мобильные укрытия бойцам на безвозмездной основе. В настоящее время стальные капсулы компании защищают военных в Авдеевке, Бахмуте, Покровске, Запорожье и Житомирщине.

Напомним, с 24 февраля 2022 года компания направила на помощь стране более 3,1 млрд грн, из которых более 1,6 млрд грн - на нужды армии в рамках "Стального фронта".

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