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"Метінвест" передав українським захисникам безпілотник "Ельф"

Новость на русском →
Вівторок 28 березня 2023 15:58
"Метінвест" передав українським захисникам безпілотник "Ельф" Фото: "Метінвест" передав українським захисникам безпілотник "Ельф" (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Українські військові отримали безпілотник "Ельф" - дрон з надійною навігацією, який здатний пролетіти понад 100 км. Його придбала для бійців компанія "Метінвест", в рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Ельф" - дальній розвідник у режимі фотоліт. Він оснащений захищеною GVS-системою, і може працювати до 2 годин у повітрі із дальністю до 70 кілометрів на ворожих територіях. У нього гарна аеродинаміка і дуже мала швидкість, шляхом цього його майже не чути в повітрі вже з висоти 200-300 метрів.

Нагадаємо, раніше "Метінвест" передав бійцям вже понад 140 мобільних укриттів зі хвилястої сталі, які за умови правильної установки здатні витримати обстріл 152-мм снарядами.

Також бійці отримали від компанії 10 дронів з дальністю польоту 9 км, які обладнані тепловізорами, 10 повнопривідних авто Volkswagen transporter, та 20 автомобілів швидкої допомоги Fiat Ducato.

Як відомо, з 24 лютого 2022 року компанія "Метінвест" направила на допомогу країні понад 3,1 млрд грн, з яких понад 1,6 млрд грн.

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