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"Метинвест" передал украинским защитникам беспилотник "Эльф"

Новина українською →
Вторник 28 марта 2023 15:58
"Метинвест" передал украинским защитникам беспилотник "Эльф" Фото: "Метинвест" передал украинским защитникам беспилотник "Эльф" (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Украинские военные получили беспилотник "Эльф" - дрон с надежной навигацией, способный пролететь более 100 км. Его приобрела для бойцов компания "Метинвест" в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Эльф" - дальний разведчик в режиме фотолит. Он оснащен защищенной GVS-системой и может работать до 2 часов в воздухе с дальностью до 70 километров на вражеских территориях. У него хорошая аэродинамика и очень малая скорость, путём этого его почти не слышно в воздухе уже с высоты 200-300 метров.

Напомним, ранее "Метинвест" передал бойцам уже более 140 мобильных укрытий из волнистой стали, которые при правильной установке способны выдержать обстрел 152-мм снарядами.

Также бойцы получили от компании 10 дронов с дальностью полета 9 км, оборудованных тепловизорами, 10 полноприводных авто Volkswagen transporter и 20 автомобилей скорой помощи Fiat Ducato.

Как известно, с 24 февраля 2022 года компания "Метинвест" направила на помощь стране более 3,1 млрд грн, из которых свыше 1,6 млрд грн.

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