"Метінвест" передав Сухопутнім військам рекордну партію дронів
Група "Метінвест" передала Сухопутним військам ЗСУ партію в 100 дронів DJI Mavic 3. Ця партія розвідувальної техніки буде відправлена на східний і південний напрямки фронту, зокрема до найбільш гарячих точок - Бахмуту, Авдіївки та Вугледара.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.
Загальна вартість техніки - понад 10 мільйонів гривень. Її передали в рамках мілітарної ініціативи бізнесмена Ріната Ахметова "Сталевий фронт".
Передача відразу такої великої кількості БПЛА є рекордною для "Метінвесту", хоча загалом компанія з 24 лютого 2022 року передала різним підрозділам сил оборони держави вже понад 1100 дронів.
"Дрони є надважливою частиною тактики ЗСУ - і під час оборони, і під час контратак. Такі БПЛА, як DJI Mavic 3, - це "очі" українських солдатів, це якісна розвідка, що рятує життя. Але на передньому краї безпілотники – витратний матеріал. Саме тому від початку війни Група Метінвест зосередила зусилля на безперервному постачанні дронів. Таку кількість - понад 1100 дронів - ніхто з приватного бізнесу армії не постачає. Тому Метінвест продовжить забезпечувати ЗСУ дронами й надалі. Аж до перемоги", - зазначив Олег Матвієнко, керівник напряму воєнної безпеки групи "Метінвест".
Нагадаємо, "Сталевий фронт" - мілітарна ініціатива, в рамках якої підприємства Ріната Ахметова надають допомогу захисникам України. Загальна сума мілітарної та гуманітарної допомоги компаній Ахметова наразі сягнула 4,3 млрд грн.
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