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"Метинвест" передал Сухопутным войскам рекордную партию дронов

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Понедельник 30 января 2023 13:09
"Метинвест" передал Сухопутным войскам рекордную партию дронов Фото: "Метинвест" передал Сухопутным войскам рекордную партию дронов (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Группа "Метинвест" передала Сухопутным войскам ВСУ партию в 100 дронов DJI Mavic 3. Эта партия разведывательной техники будет отправлена на восточное и южное направления фронта, в том числе наиболее горячие точки - Бахмут, Авдеевка и Угледар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Общая стоимость техники - более 10 миллионов гривен. Ее передали в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт".

Передача сразу такого большого количества БПЛА является рекордной для "Метинвеста", хотя в целом компания с 24 февраля 2022 года передала разным подразделениям сил обороны государства уже более 1100 дронов.

"Дроны являются сверхважной частью тактики ВСУ - и во время обороны, и во время контратак. Такие БПЛА, как DJI Mavic 3, - это "глаза" украинских солдат, это качественная разведка, которая спасает жизнь. Но на переднем крае беспилотники - расходный материал "Именно поэтому с начала войны Группа Метинвест сосредоточила усилия на непрерывной поставке дронов. Такое количество - более 1100 дронов - никто из частного бизнеса армии не поставляет. Поэтому Метинвест продолжит обеспечивать ВСУ дронами и дальше. Вплоть до победы", - отметил Олег Матвиенко. направления военной безопасности группы "Метинвест".

Напомним, "Стальной фронт" - милитарная инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова оказывают помощь защитникам Украины. Общая сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний Ахметова достигла 4,3 млрд грн.

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