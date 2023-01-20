"Метінвест" передав розвідникам генераторів та дронів на понад 10 млн гривень

Військовослужбовці ГУР отримали від "Метінвесту" чергову партію важливої техніки: 20 дронів, 35 потужних генераторів та 30 потужних акумуляторів EcoFlow.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
Ця техніка поїде на найважчі напрямки українського фронту: Бахмут та Соледар. Крім того, бійці отримали 300 комплектів зимової форми з термобілизною.
Вартість передачі - понад 10 мільйонів гривень, вона була надана в рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт", яку заснував Рінат Ахметов.
"В ті підрозділи, які зараз працюють на нулі, особливо потребують допомоги - і генераторів, і екофло, і зимову амуніцію. І, безумовно, квадрокоптери - як же без них. Ми вдячні "Сталевому фронту" і "Метінвесту" за системну взаємодію. Адже це не разова акція чи самопіар, це допомога від перших днів повномасштабного вторгнення", - зауважив представник прес-служби Головного управління розвідки Андрій Юсов.
Він також підкреслив, що передана військовим техніка та амуніція - високої якості, і зможе відпрацювати задачі у складних умовах, і допоможе бійцям і захистити себе і звільнити Україну.
"Батареї Ecoflo - це найдорожче, що є на ринку, і найкраще. Так само з генераторами - ми не вибираємо дешеві, не шукаємо якихось компромісів. Якщо цей генератор перестане працювати на лінії фронту – це життя наших хлопців! Те ж стосується взуття: ми обираємо найкраще, щоб і не промокало, і від осколків захищало", - пояснив керівник проектного офісу компанії "Метінвест" Олександр Водовіз.
Нагадаємо, "Сталевий фронт" - мілітарна ініціатива, в рамках якої підприємства Ріната Ахметова надають допомогу захисникам України. Загальна сума мілітарної та гуманітарної допомоги компаній Ахметова наразі сягнула 4,3 млрд грн.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.