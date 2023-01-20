"Метінвест" передав розвідникам генераторів та дронів на понад 10 млн гривень

Ця техніка поїде на найважчі напрямки українського фронту: Бахмут та Соледар. Крім того, бійці отримали 300 комплектів зимової форми з термобілизною.

Вартість передачі - понад 10 мільйонів гривень, вона була надана в рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт", яку заснував Рінат Ахметов.

"В ті підрозділи, які зараз працюють на нулі, особливо потребують допомоги - і генераторів, і екофло, і зимову амуніцію. І, безумовно, квадрокоптери - як же без них. Ми вдячні "Сталевому фронту" і "Метінвесту" за системну взаємодію. Адже це не разова акція чи самопіар, це допомога від перших днів повномасштабного вторгнення", - зауважив представник прес-служби Головного управління розвідки Андрій Юсов.

Він також підкреслив, що передана військовим техніка та амуніція - високої якості, і зможе відпрацювати задачі у складних умовах, і допоможе бійцям і захистити себе і звільнити Україну.

"Батареї Ecoflo - це найдорожче, що є на ринку, і найкраще. Так само з генераторами - ми не вибираємо дешеві, не шукаємо якихось компромісів. Якщо цей генератор перестане працювати на лінії фронту – це життя наших хлопців! Те ж стосується взуття: ми обираємо найкраще, щоб і не промокало, і від осколків захищало", - пояснив керівник проектного офісу компанії "Метінвест" Олександр Водовіз.

Нагадаємо, "Сталевий фронт" - мілітарна ініціатива, в рамках якої підприємства Ріната Ахметова надають допомогу захисникам України. Загальна сума мілітарної та гуманітарної допомоги компаній Ахметова наразі сягнула 4,3 млрд грн.