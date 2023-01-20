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"Метинвест" передал разведчикам генераторов и дронов более чем на 10 млн гривен

Фото: "Метинвест" передал разведчикам генераторов и дронов более чем на 10 млн гривен (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Военнослужащие ГУР получили от "Метинвеста" очередную партию важной техники: 20 дронов, 35 мощных генераторов и 30 мощных аккумуляторов EcoFlow.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Эта техника поедет на самые трудные направления украинского фронта: Бахмут и Соледарь. Кроме того, бойцы получили 300 комплектов зимней формы с термобельем.

Стоимость передачи - более 10 миллионов гривен, она была предоставлена в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт", которую основал Ринат Ахметов.

"В те подразделения, которые сейчас работают на нуле, особенно нуждаются в помощи - и генераторах, и экофле, и зимней амуниции. И, безусловно, квадрокоптеры - как же без них. Мы благодарны "Стальному фронту" и "Метинвесту" за системное взаимодействие. Это ведь не разовая акция или самопиар, это помощь от первых дней полномасштабного вторжения", - отметил представитель пресс-службы Главного управления разведки Андрей Юсов.

Он также подчеркнул, что переданная военным техника и амуниция - высокого качества, и сможет отработать задачи в сложных условиях, и поможет бойцам и защитить себя и освободить Украину.

"Батареи Ecoflo - это самое дорогое, что есть на рынке, и самое лучшее. Так же с генераторами - мы не выбираем дешевые, не ищем каких-то компромиссов. Если этот генератор перестанет работать на линии фронта - жизнь наших ребят! То же касается обуви: мы выбираем лучшее, чтобы и не промокало, и от осколков защищало", - объяснил руководитель проектного офиса компании "Метинвест" Александр Водовиз.

Напомним, "Стальной фронт" - милитарная инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова оказывают помощь защитникам Украины. Общая сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний Ахметова достигла 4,3 млрд грн.

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