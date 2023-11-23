"Метінвест" передав роті вогневої підтримки під Лиманом авто та 150 FPV-дронів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Пікапів передали вже багато, тож зараз шукаємо повнопривідні вантажівки, якими можна перевозити боєкомплект, особовий склад та інші необхідні бійцям речі. Що стосується дронів, то це зараз потреба номер один, і ми намагаємося оперативно її закривати. "Сталевий фронт" передав вже більше двох тисяч дронів. І їх буде більше", - повідомив керівник проектного офісу компанії Олександр Водовіз.

Нагадаємо, від початку війни "Метінвест" виготовила та передала бійцям броньовані щити для 200 фронтових машин, понад 200 сталевих бліндажів та понад 150 тисяч бронежилетів, а також закупила для військових майже 2 000 тепловізорів та 875 одиниць комунікаційного обладнання.

Всього бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб "Шахтар" від спрямували на допомогу Силам оборони України та на гуманітарні програми вже 6,7 млрд грн.