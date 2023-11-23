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"Метинвест" передал роте огневой поддержки под Лиманом авто и 150 FPV-дронов

Фото: "Метинвест" передал роте огневой поддержки под Лиманом авто и 150 ФПО дронов (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Взвод ударных беспилотных комплексов ВСУ получил 5 пикапов, 150 FPV дронов-камикадзе "Мольфар" и 2 самолета-бомбера. Стоимость техники - более 8 млн грн, ее передала компания "Метинвест", в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"Пикапов передали уже много, поэтому сейчас ищем полноприводные грузовики, по которым можно перевозить боекомплект, личный состав и другие необходимые бойцам вещи. Что касается дронов, то это сейчас потребность номер один, и мы пытаемся оперативно ее закрывать. "Стальной фронт" передал уже больше двух тысяч дронов. И их будет больше", - сообщил руководитель проектного офиса компании Александр Водовиз.

Напомним, с начала войны "Метинвест" изготовила и передала бойцам бронированные щиты для 200 фронтовых машин, более 200 стальных блиндажей и более 150 тысяч бронежилетов, а также закупила для военных около 2 000 тепловизоров и 875 единиц коммуникационного оборудования.

Всего бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь Силам обороны Украины и на гуманитарные программы уже 6,7 млрд грн.

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дрониМетинвест