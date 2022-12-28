"Метінвест" передав на передову 7 тисяч термокомплектів на 12 млн гривень

Кожен комплект складається з натільної термобілизни, термошкарпеток, теплої балаклави, рукавичок на флісі та фольгованих устілок. Для зручності зберігання та транспортування всі ці речі спаковані в рюкзак.

"З настанням холодів ми придбали для всіх мобілізованих співробітників теплі речі, які вкрай необхідні на фронті в зимовий період. Ми вклоняємося перед силою, мужністю та патріотизмом наших захисників. Завдяки таким героям, як вони, нас безумовно чекає перемога", - зазначив генеральний директор групи Юрій Риженков.

Як відомо, група "Метінвест" є одним із найбільших постачальників спецсталі й захисної амуніції в Україні. Металурги передали на передову вже понад 150 тисяч бронежилетів.

Крім того, компанія виготовляє для військових спеціальні модульні укриття та протитанкові їжаки. Крім того, Метінвест власними силами й у співпраці з партнерами виготовить 2500 польових пічок для воїнів та мирних мешканців.

Нагадаємо, "Сталевий фронт" - мілітарна ініціатива, в рамках якої підприємства Ріната Ахметова вже передали на передову 15 новітніх супутникових артилерійських комплексів наведення вогню, 1700 тепловізорів, понад 2 тисячі рацій та дронів, більш ніж 700 авто.

Загальна ж сума мілітарної та гуманітарної допомоги компаній наразі сягнула 4,1 млрд гривень.