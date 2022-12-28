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"Метинвест" передал на передовую 7 тысяч термокомплектов на 12 млн гривен

Фото: "Метинвест" передал на передовую 7 тысяч термокомплектов на 12 млн гривен (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Компания "Метинвест" направила бойцам 7 тысяч комплектов вещей первой потребности в зимний период. Сумма помощи - почти 12 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Каждый комплект состоит из нательного термобелья, термоносок, теплой балаклавы, перчаток на флисе и фольгированных стельок. Для удобства хранения и транспортировки все эти вещи упакованы в рюкзак.

"С наступлением холодов мы приобрели для всех мобилизованных сотрудников теплые вещи, крайне необходимые на фронте в зимний период. Мы кланяемся перед силой, мужеством и патриотизмом наших защитников. Благодаря таким героям, как они, нас безусловно ждет победа", - отметил генеральный директор группы Юрий Рыженков.

Как известно, группа "Метинвест" - один из крупнейших поставщиков спецстали и защитной амуниции в Украине. Металлурги передали на передовую уже более 150 тысяч бронежилетов.

Кроме того, компания производит для военных специальные модульные укрытия и противотанковые ежи. Кроме того, Метинвест собственными силами и в сотрудничестве с партнерами изготовит 2500 полевых печей для воинов и мирных жителей.

Напомним, "Стальной фронт" - милитарная инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова уже передали на передовую 15 новейших спутниковых артиллерийских комплексов наведения огня, 1700 тепловизоров, более 2 тысяч раций и дронов, более 700 авто.

Общая сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний достигла 4,1 млрд гривен.

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МетинвестВооруженные силы Украины