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"Метінвест" передав нацгвардійцям велику партію бронежилетів

Фото: "Метінвест" передав нацгвардійцям велику партію бронежилетів (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Компанія "Метінвест" передала нацгвардійцям 3000 бронежилетів та 250 касок. Амуніція сертифікована: бронепластини пройшли спеціальні перевірки на міцність та надійність, та мають клас захисту 4+.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Загалом від початку повномасштабної війни українські воїни отримали від компанії 150 тисяч бронежилетів.

"Зі сталлю у нас проблем немає, бо її ми виготовляємо на підприємствах компанії. Щодо майок під бронежилети, то є проблеми з термінами їх виготовлення, але ми їх вирішуємо. От, наприклад, ми отримали від військових потребу в 3 тисячі бронежилетів на початку цього тижня - і вже в п’ятницю все забезпечено та передано", - повідомив генеральний директор ПАТ "Запоріжсталь" Олександр Мироненко.

Нагадаємо, група "Метінвест" передала на передову вже 51 мобільне укриття, виготовлене з хвилястої сталі, яке при правильній установці може витримати артилерійський обстріл.

Також "Метінвест" розпочав виготовлення спеціальних броньованих щитів для, які здатні захистити кулеметників та операторів іншої крупнокаліберної зброї від ураження стрілецькими боєприпасами та уламками.

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