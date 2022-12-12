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"Метинвест" передал нацгвардейцам большую партию бронежилетов

Фото: "Метинвест" передал нацгвардейцам большую партию бронежилетов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Компания "Метинвест" передала нацгвардейцам 3000 бронежилетов и 250 касок. Амуниция сертифицирована: бронепластины прошли специальные проверки на прочность и надежность и имеют класс защиты 4+.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Всего с начала полномасштабной войны украинские воины получили от компании 150 тысяч бронежилетов.

"Со сталью у нас проблем нет, потому что ее мы изготавливаем на предприятиях компании. Относительно майок под бронежилеты, то есть проблемы со сроками их изготовления, но мы их решаем. Вот, например, мы получили от военных потребность в 3 тысячи бронежилеты в начале этого недели - и уже в пятницу все обеспечено и передано", - сообщил генеральный директор ПАО "Запорожсталь" Александр Мироненко.

Напомним, группа "Метинвест" передала на передовую уже 51 мобильное укрытие, изготовленное из волнистой стали, которое при правильной установке может выдержать артиллерийский обстрел.

Также "Метинвест" приступил к изготовлению специальных бронированных щитов, которые способны защитить пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия от поражения стрелковыми боеприпасами и обломками.

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