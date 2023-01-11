"Метінвест" передав на фронт 312 авто та майже мільйон літрів пального
Група "Метінвест" за час війни передала підрозділам ЗСУ майже мільйон літрів пального та 312 автомобілів різних видів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.
Допомога була надана в рамках мілітарної ініціативи бізнесмена Ріната Ахметова "Сталевий фронт". Всього з лютого минулого року Метінвест направив на потреби військових понад 1,5 млрд грн.
Кожна з 312 автівок, відправлених на фронт, пройшла повний техогляд і необхідне обслуговування коштом компанії, щоб захисники були впевнені у своїх чотириколісних помічниках.
"Наші захисники завзято просуваються вперед, щоб очистити Україну від ворогів. А ми потурбувалися про те, щоб у ЗСУ були автівки та повні баки пального. Ця війна побудована на мобільності й умінні випереджати противників. Саме тому ми також передаємо військовим технологічні дрони й тепловізори. І поки оборонці відстоюють незалежність нашої країни на передовій, група "Метінвест" є їхньою надійною опорою в наближенні перемоги України", - заявив генеральний директор групи Юрій Риженков.
Нагадаємо, на початку 2022 року фахівці з глобальних ризиків були впевнені, що критичну загрозу світу представляє COVID-19 та його економічні та соціальні наслідки.
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