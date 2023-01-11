"Метинвест" передал на фронт 312 авто и почти миллион литров горючего
Группа "Метинвест" за время войны передала подразделениям ВСУ почти миллион литров горючего и 312 автомобилей разных видов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.
Помощь была оказана в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт". Всего с февраля прошлого года Метинвест направил на нужды военных более 1,5 млрд. грн.
Каждый из 312 автомобилей, отправленных на фронт, прошел полный техосмотр и необходимое обслуживание на средства компании, чтобы защитники были уверены в своих четырехколесных помощниках.
"Наши защитники упорно продвигаются вперед, чтобы очистить Украину от врагов. А мы позаботились о том, чтобы в ВСУ были автомобили и полные баки горючего. Эта война построена на мобильности и умении опережать противников. Именно поэтому мы также передаем военным технологические дроны и тепловизоры". И пока защитники отстаивают независимость нашей страны на передовой, группа "Метинвест" - их надежная опора в приближении победы Украины", - заявил генеральный директор группы Юрий Рыженков.
Напомним, в начале 2022 года специалисты по глобальным рискам были уверены, что критическую угрозу миру представляет COVID-19 и его экономические и социальные последствия.
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