"Метінвест" передав бійцям партію тактичних навушників

Спеціальні навушники для бійців - обов'язкове обладнання в умовах війни з активним використанням артилерії. Нормальний звуковий фон для людини знаходиться в межах від 0 до 100 дБ. Часте перебування під впливом звуку 140 дБ і вище призводить до незворотного пошкодження слуху. Звуки пострілів та розриви артилерійських снарядів значно перевищують 150 дБ, що травмує слух наших воїнів.

"Такі активні навушники є важливим елементом екіпірування бійця на фронті. Всередині - спеціальний електронний блок, який ловить звуки та змінює їх. Що дозволяє уникнути пошкоджень слуху під час бойових операцій, знаходячись під обстрілом противника", - пояснює старший менеджер Управління злиття та поглинання проектного офісу "Метінвест" Олександр Куль.

Навушники сумісні з більшістю радіостанцій, що є у використанні Сил оборони. Загальна вартість переданого обладнання - понад 1,5 млн грн.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Рінат Ахметов спрямував на допомогу військовим і цивільним українцям понад 6,7 млрд грн