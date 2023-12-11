"Метинвест" передал бойцам партию тактических наушников

Специальные наушники для бойцов - обязательное оборудование в условиях войны с активным использованием артиллерии. Обычный звуковой фон для человека находится в пределах от 0 до 100 дБ. Частое нахождение под воздействием звука 140 дБ и выше приводит к необратимому повреждению слуха. Звуки выстрелов и разрывы артиллерийских снарядов превышают 150 дБ, что травмирует слух наших воинов.

"Такие активные наушники являются важнейшим элементом экипировки бойца на фронте. Внутри – специальный электронный блок, который ловит звуки и изменяет их. Что позволяет избежать повреждений слуха во время боевых операций, находясь под обстрелом противника", - объясняет старший менеджер Управления слияний и поглощений проектного офиса "Метинвест" Александр Куль.

Наушники совместимы с большинством радиостанций, используемых Сил обороны. Общая стоимость переданного оборудования - более 1,5 млн грн.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Ринат Ахметов направил на помощь военным и гражданским украинцам более 6,7 млрд грн.