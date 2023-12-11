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"Метінвест" передав бійцям партію тактичних навушників

Понеділок 11 грудня 2023 13:58
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"Метінвест" передав бійцям партію тактичних навушників Фото: "Метінвест" передав бійцям партію тактичних навушників (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

"Метінвест" в рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова передав захисникам з В/Ч А1937 100 од. активних навушників Peltor ComTac XPI. Модель оснащена високочастотними мікрофонами та здатна обмежувати звуки до безпечного рівня 28 дБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Спеціальні навушники для бійців - обов'язкове обладнання в умовах війни з активним використанням артилерії. Нормальний звуковий фон для людини знаходиться в межах від 0 до 100 дБ. Часте перебування під впливом звуку 140 дБ і вище призводить до незворотного пошкодження слуху. Звуки пострілів та розриви артилерійських снарядів значно перевищують 150 дБ, що травмує слух наших воїнів.

"Такі активні навушники є важливим елементом екіпірування бійця на фронті. Всередині - спеціальний електронний блок, який ловить звуки та змінює їх. Що дозволяє уникнути пошкоджень слуху під час бойових операцій, знаходячись під обстрілом противника", - пояснює старший менеджер Управління злиття та поглинання проектного офісу "Метінвест" Олександр Куль.

Навушники сумісні з більшістю радіостанцій, що є у використанні Сил оборони. Загальна вартість переданого обладнання - понад 1,5 млн грн.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Рінат Ахметов спрямував на допомогу військовим і цивільним українцям понад 6,7 млрд грн

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Метинвест Збройні сили України
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