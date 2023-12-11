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"Метинвест" передал бойцам партию тактических наушников

Понедельник 11 декабря 2023 13:58
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"Метинвест" передал бойцам партию тактических наушников Фото: "Метинвест" передал бойцам партию тактических наушников (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

"Метинвест" в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова передал защитникам из В/Ч А1937 100 ед. активных наушников Peltor ComTac XPI. Модель оснащена высокочастотными микрофонами и способна ограничивать звуки до 28 дБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Специальные наушники для бойцов - обязательное оборудование в условиях войны с активным использованием артиллерии. Обычный звуковой фон для человека находится в пределах от 0 до 100 дБ. Частое нахождение под воздействием звука 140 дБ и выше приводит к необратимому повреждению слуха. Звуки выстрелов и разрывы артиллерийских снарядов превышают 150 дБ, что травмирует слух наших воинов.

"Такие активные наушники являются важнейшим элементом экипировки бойца на фронте. Внутри – специальный электронный блок, который ловит звуки и изменяет их. Что позволяет избежать повреждений слуха во время боевых операций, находясь под обстрелом противника", - объясняет старший менеджер Управления слияний и поглощений проектного офиса "Метинвест" Александр Куль.

Наушники совместимы с большинством радиостанций, используемых Сил обороны. Общая стоимость переданного оборудования - более 1,5 млн грн.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Ринат Ахметов направил на помощь военным и гражданским украинцам более 6,7 млрд грн.

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Метинвест Вооруженные силы Украины
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