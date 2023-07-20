ua ru
Чт, 20 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Метінвест" передала бійцям півтори тисячі дронів різних марок

Новость на русском →
Четвер 20 липня 2023 14:18
"Метінвест" передала бійцям півтори тисячі дронів різних марок Фото: "Метінвест" передала бійцям півтори тисячі дронів різних марок (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

За майже півтора роки повномасштабної війни група "Метінвест" передала силам оборони України понад 1500 БПЛА різних модифікацій. Така кількість переданих дронів робить групу найбільшим постачальником БПЛА для армії серед приватних бізнесів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Дрони бійцям постачають безплатно, в межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" бізнесмена Ріната Ахметова.

Одними з найбільш затребуваних моделей, що мають попит серед оборонців, є розвідувальні дрони DJI Mavic, що допомагають ефективно виявляти техніку, переміщення росіян та коригувати удари по їхніх позиціях.

Конкурентною перевагою цієї моделі є відмінна оптика та навігація. Рекордно велику партію в 100 Mavic 3 Fly More Combo - "Метінвест" передав Сухопутним військам ЗСУ для захисту східного й південного напрямків фронту.

Також "Метінвест" доставляє на передову розвідувальні БПЛА, що працюють за принципом літака, як-от "Валькірії". Всього захисники отримали від "Метінвесту" півсотні літаків розвідувального типу: "Фурій", "Ельфів", "Валькірій".

"Наявність сучасних БПЛА - важлива запорука успіху армії під час бойових дій, тому від початку війни Метінвест зосередив зусилля на безперервному постачанні БПЛА для наших захисників. Наразі ми вже передали на фронт понад 1500 технологічних "пташок", і будемо постачати їх надалі. Ми віримо в перемогу Україну. І робимо все можливе, щоб цей момент настав якомога швидше, а наші воїни повернулися додому", - каже генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Метинвест Збройні сили України
NEWS
Сирський: для повернення Бахмута створено всі умови
Сирський: для повернення Бахмута створено всі умови
DAILY
Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію