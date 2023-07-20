"Метинвест" передала бойцам полторы тысячи дронов разных марок

За почти полтора года полномасштабной войны группа "Метинвест" передала силам обороны Украины более 1500 БПЛА разных модификаций. Такое количество передаваемых дронов делает группу крупнейшим поставщиком БПЛА для армии среди частных бизнесов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Дроны бойцам поставляют бесплатно, в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" бизнесмена Рината Ахметова.

Одними из наиболее востребованных моделей, пользующихся спросом среди защитников, являются разведывательные дроны DJI Mavic, помогающие эффективно выявлять технику, перемещение россиян и корректировать удары по их позициям.

Конкурентным преимуществом этой модели есть отличная оптика и навигация. Рекордно крупную партию в 100 Mavic 3 Fly More Combo – "Метинвест" передал Сухопутным войскам ВСУ для защиты восточного и южного направлений фронта.

Также "Метинвест" доставляет на передовую разведывательные БПЛА, работающие по принципу самолета, например "Валькирии". Всего защитники получили от "Метинвеста" полсотни самолетов разведывательного типа: "Фурий", "Эльфов", "Валькирий".

"Наличие современных БПЛА - важный залог успеха армии во время боевых действий, поэтому с начала войны Метинвест сосредоточил усилия на непрерывной поставке БПЛА для наших защитников. Сейчас мы уже передали на фронт более 1500 технологических "птичек", и будем поставлять их в дальнейшем". в победу Украины. И делаем все возможное, чтобы этот момент наступил как можно скорее, а наши воины вернулись домой", - говорит генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.