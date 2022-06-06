ru ua
Пн, 06 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Метинвест" передала 2 тысячи бронежилетов и касок сотрудникам, призванным в ВСУ и ТРО

Новина українською →
Понедельник 06 июня 2022 16:28
"Метинвест" передала 2 тысячи бронежилетов и касок сотрудникам, призванным в ВСУ и ТРО Фото: "Метинвест" передала 2 тысячи бронежилетов и касок сотрудникам, призванным в ВСУ и ТРО (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Группа "Метинвест" передала очередную партию из почти 2000 комплектов касок и бронежилетов для работников, которые служат в рядах ВСУ и теробороны и защищают страну от агрессии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В пресс-службе также отмечают, что компания продолжает заботиться о своих сотрудниках во время военной службы: выплачивает зарплату и сохраняет социальные льготы.

"Каждый, кто сейчас защищает Украину от захватчиков, - герой. Мы гордимся работниками "Метинвеста", которые стали в ряды ВСУ или теробороны. Для нас дело чести предоставить коллегам, которые находятся на передовой, надежные средства защиты. "Метинвест" - большая семья. Ждем каждого защитника страны домой. Совместными усилиями мы победим и восстановим наши города и предприятия", - отметил генеральный директор группы Юрий Рыженков.

Как известно, компания "Метинвест" всячески поддерживает Вооруженные силы Украины и территориальную оборону с первых дней войны. Компания передала украинским сухопутным войскам более 60 дронов и 50 комплектов приборов ночного видения и спецкасок общей стоимостью 10 млн грн.

Также группа предоставила Главному управлению разведки МОУ 1000 спецкомплектов современного оснащения для эффективного выполнения тактических задач. Всего же за 100 дней войны "Метинвест" направил на помощь Украине более 1,5 миллиарда гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Метинвест Вооруженные силы Украины
NEWS
Джонсон подтвердил передачу Украине РСЗО
Джонсон подтвердил передачу Украине РСЗО
DAILY
Равнение на центр. Как меняются отношения между командой Зеленского и местной властью
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Равнение на центр. Как меняются отношения между командой Зеленского и местной властью