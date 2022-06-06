"Метинвест" передала 2 тысячи бронежилетов и касок сотрудникам, призванным в ВСУ и ТРО

Группа "Метинвест" передала очередную партию из почти 2000 комплектов касок и бронежилетов для работников, которые служат в рядах ВСУ и теробороны и защищают страну от агрессии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В пресс-службе также отмечают, что компания продолжает заботиться о своих сотрудниках во время военной службы: выплачивает зарплату и сохраняет социальные льготы.

"Каждый, кто сейчас защищает Украину от захватчиков, - герой. Мы гордимся работниками "Метинвеста", которые стали в ряды ВСУ или теробороны. Для нас дело чести предоставить коллегам, которые находятся на передовой, надежные средства защиты. "Метинвест" - большая семья. Ждем каждого защитника страны домой. Совместными усилиями мы победим и восстановим наши города и предприятия", - отметил генеральный директор группы Юрий Рыженков.

Как известно, компания "Метинвест" всячески поддерживает Вооруженные силы Украины и территориальную оборону с первых дней войны. Компания передала украинским сухопутным войскам более 60 дронов и 50 комплектов приборов ночного видения и спецкасок общей стоимостью 10 млн грн.

Также группа предоставила Главному управлению разведки МОУ 1000 спецкомплектов современного оснащения для эффективного выполнения тактических задач. Всего же за 100 дней войны "Метинвест" направил на помощь Украине более 1,5 миллиарда гривен.