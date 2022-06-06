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"Метінвест" передала 2 тисячі бронежилетів і касок співробітникам, призваним до ЗСУ і ТРО

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Понеділок 06 червня 2022 16:28
"Метінвест" передала 2 тисячі бронежилетів і касок співробітникам, призваним до ЗСУ і ТРО Фото: "Метінвест" передала 2 тисячі бронежилетів і касок співробітникам, призваним до ЗСУ і ТРО (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Група "Метінвест" передала чергову партію з майже 2000 комплектів касок і бронежилетів для працівників, які служать у лавах ЗСУ та тероборони і захищають країну від агресії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

В прес-службі також зазначають, що компанія продовжує дбати про своїх співробітників під час військової служби: виплачує зарплатню та зберігає соціальні пільги.

"Кожен, хто зараз захищає Україну від загарбників, - герой. Ми пишаємося працівниками "Метінвесту", що стали до лав ЗСУ або тероборони. Для нас справа честі надати колегам, котрі знаходяться на передовій, надійні засоби захисту. "Метінвест" - велика родина. Чекаємо на кожного захисника країни додому. Спільними зусиллями ми переможемо та відбудуємо наші міста й підприємства", - зазначив генеральний директор групи Юрій Риженков.

Як відомо, компанія "Метінвест" усіляко підтримує Збройні сили України та територіальну оборону з перших днів війни. Компанія передала українським сухопутним військам понад 60 дронів і 50 комплектів приладів нічного бачення та спецкасок загальною вартістю 10 млн грн.

Також група надала головному управлінню розвідки МОУ 1000 спецкомплектів сучасного оснащення для ефективного виконання тактичних завдань. Всього ж за 100 днів війни "Метінвест" направив на допомогу Україні понад 1,5 мільярда гривень.

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Метинвест Збройні сили України
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