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"Метинвест" передал разведчикам 1000 комплектов бронежилетов и касок

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Четверг 19 мая 2022 20:42
"Метинвест" передал разведчикам 1000 комплектов бронежилетов и касок Фото: "Метинвест" передал разведчикам 1000 комплектов бронежилетов и касок (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Главное управление разведки Украины получило 1000 комплектов специального снаряжения, куда входит бронежилет, каска и прибор ночного видения. Передала комплекты компания "Метинвест".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Эти наборы направят в спецподразделения в горячие точки на передовой. Это и Восток, и юг. Там они сейчас очень нужны, потому что бронежилеты - это расходный материал и нуждаются в постоянном пополнении. Принципиально важно, что работа "Метинвеста" в этом плане носит системный характер. Эта партия - 1000 бронежилетов, это большая партия", - рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.

Необходимое оборудование компания закупила в Израиле, который использует его для снаряжения своих спецподразделений.

"Сейчас есть дефицит качественного снаряжения. Мы искали в разных странах мира. Привезли 1000 бронежилетов с плитами, 1000 приборов ночного видения. И 1000 шлемов. Это 2,5 миллиона долларов.

Это - инициатива акционера Рината Ахматова, ведь его позиция - помогать армии, ВСУ любым способом, чтобы мы вместе шли к нашей победе и выгнали из страны оккупантов", - пояснил Александр Водовоз, руководитель проєктного офиса генерального директора "Метинвест".

Как известно, компания "Метинвест" направила на помощь Украине и украинцам уже свыше 1,2 млрд грн. На эти деньги закупаются и производятся бронежилеты, каски и аптечки, тепловизоры и дроны для бойцов, предоставляется гуманитарная помощь переселенцам из горячих точек, производятся противотанковые ежи и закупаются автомобили для ВСУ и ТРО.

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