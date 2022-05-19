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"Метінвест" передав розвідникам 1000 комплектів бронежилетів та касок

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Четвер 19 травня 2022 20:42
"Метінвест" передав розвідникам 1000 комплектів бронежилетів та касок Фото: "Метінвест" передав розвідникам 1000 комплектів бронежилетів та касок (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Головне управління розвідки України отримало 1000 комплектів спеціального спорядження, куди входить бронежилет, каска та прилад нічного бачення. Передала комплекти компанія "Метінвест".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Ці набори направлять у спецпідрозділи у гарячі точки на передовій. Це і схід, і південь. Там вони зараз дуже потрібні, тому що бронежилети - це розхідний матеріал і потребують постійного поповнення. Дуже добре, що таке поповнення є. Принципово важливо, що робота "Метінвесту" в цьому плані носить системний характер. Ця партія - 1000 бронежилетів, це велика партія", - розповів представник ГУР Андрій Юсов.

Необхідне обладнання компанія закупила у Ізраїлі, який використовує його для спорядження своїх спецпідрозділів.

"Зараз є дефіцит якісного спорядження. Ми шукали в різних країнах світу. Привезли 1000 бронежилетів з плитами, 1000 приладів нічного бачення. І 1000 шоломів. Це 2,5 мільйони доларів.

Це - ініціатива акціонера Ріната Ахматова, адже його позиція - допомагати армії, ЗСУ будь-яким способом, щоб ми разом йшли до нашої перемоги і вигнали з країни окупантів", - пояснив Олександр Водовіз, керівник проєктного офісу генерального директора "Метінвест".

Як відомо, компанія "Метінвест" направила на допомогу Україні та українцям вже понад 1,2 млрд грн. На ці гроші закуповуються та виробляються бронежилети, каски та аптечки, тепловізори та дрони для бійців, надається гуманітарна допомога переселенцям з гарячих точок, виробляються протитанкові їжаки та закуповуються автомобілі для ЗСУ та ТРО.

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Метинвест
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