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"Метинвест" передал ГУР тепловизоров и прицелов ночного видения на 15 млн гривен

Фото: "Метинвест" передал ГУР тепловизоров и прицелов ночного видения на 15 млн гривен (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Главное управление разведки МОУ получило 120 современных тепловизоров, а также высокоточные прицелы ночного видения, теплобінокуляри и тепломонокуляри. Партию техники стоимостью 15 млн грн передала разведчикам компания "Метинвест".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу.

Эти средства дают возможность эффективно вести снайперский огонь ночью. Также наши смогут выявлять живую силу и технику врага на дистанциях до 3 километров. У русских такой оптики нет, а это дает наше преимущество, объясняют разведчики.

"Такие приборы позволяют видеть машину за три километра в полной темноте, а человека - за километр восемьсот. Украинские войска и спецназ главного управления разведки и Силы Специальных Операций уже сегодня на шаг опережают агрессора с точки зрения "глаз". Мы их лучше видим - и днем, и ночью", - сказал представитель пресс-службы ГУР МО Андрей Юсов.

Собирали технику, необходимую бойцам, по всему миру, признаются в "Метинвесте".

"Тепловизоры - и из Болгарии, и из Америки, и из Германии, мы постарались собрать лучшее, что есть. В этом дворе спецназовцы уже частые гости. В прошлый раз тут же получали более сотни дронов, бронежилеты и шлемы из Израиля. Пусть пока не хватает артиллерии, но так они точно являются армией двадцать первого века. Акционер Ринат Ахметов поставил задачу всем бизнесам поддерживать армию. Мы и сами проявляем инициативу и поставляем вещи, которые необходимы", - объясняет руководитель Офиса генерального директора "Метинвест" Александр Водовоз.

Ранее компания "Метинвест" передала ГУР партию дронов на более чем 500 тысяч долларов, а также 1000 комплектов амуниции спецназначения.

В конце мая группа направила воинской части Нацгвардии Украины 1000 единиц средств защиты, а ранее - предоставила Сухопутным войскам ВСУ более 60 дронов и 50 комплектов приборов ночного видения и спецкасок общей стоимостью 10 млн грн.

Всего же с начала войны "Метинвест" направил на помощь Украине и украинцам уже более 1,5 млрд грн.

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Метинвест