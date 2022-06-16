"Метінвест" передав ГУР тепловізорів та прицілів нічного бачення на 15 млн гривень

Ці засоби дають можливість ефективно вести снайперський вогонь уночі. Також наші зможуть виявляти живу силу і техніку ворога на дистанціях до 3 кілометрів. У росіян такої оптики немає, а це дає нашим перевагу, пояснюють розвідники.

"Такі прилади дозволяють бачити машину за три кілометри в повній темряві, а людину - за кілометр вісімсот. Українські війська і спецпризначенці головного управління розвідки і Сили Спеціальних Операцій уже сьогодні на крок випереджають агресора з точки зору "очей". Ми їх краще бачимо - і вдень, і вночі", - сказав представник прес-служби ГУР МОУ Андрій Юсов.

Збирали техніку, необхідну бійцям, по всьому світу, зізнаються в "Метінвест".

"Тепловізори - і з Болгарії, і з Америки, і з Німеччини, ми намагалися зібрати найкраще, що є. У цьому дворі спецпризначенці уже часті гості. Минулого разу тут-таки отримували більше сотні дронів, бронежилети та шоломи з Ізраїлю. Хай поки не вистачає артилерії, але так вони точно є армією двадцять першого століття. Акціонер, Рінат Ахметов, поставив завдання всім бізнесам підтримувати армію. Ми й самі проявляємо ініціативу і поставляємо речі, які необхідні", - пояснює керівник Офісу генерального директора "Метінвест" Олександр Водовіз.

Раніше компанія "Метінвест" передала ГУР партію дронів на понад 500 тисяч доларів, а також 1000 комплектів амуніції спецпризначення.

Наприкінці травня група направила військовій частині Нацгвардії України 1000 одиниць засобів захисту, а раніше - надала Сухопутним військам ЗСУ понад 60 дронів і 50 комплектів приладів нічного бачення та спецкасок загальною вартістю 10 млн грн.

Всього ж від початку війни "Метінвест" направив на допомогу Україні та українцям вже понад 1,5 млрд грн.