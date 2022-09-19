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"Метинвест" передал еще 300 дронов пехотинцам и разведчикам на фронт

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Понедельник 19 сентября 2022 10:31
"Метинвест" передал еще 300 дронов пехотинцам и разведчикам на фронт Фото: "Метинвест" передал еще 300 дронов пехотинцам и разведчикам на фронт (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

В рамках милитарной инициативы Рината Ахметова компания "Метинвест" увеличила боевой штат дронов Сухопутных войск и разведчиков ГУР на 300 БПЛА на общую сумму свыше $1,4 млн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Дроны оборудованы тепловизорами и оптическим зумом, что позволяет выслеживать вражескую технику и живую силу врага даже ночью. Они имеют дополнительные батареи, могут пролетать 10 км и быть в воздухе около 40 мин", - сообщили в компании.

"Метинвест" поставил уже более 800 дронов для ВСУ. Это самая большая партия дронов предоставлена ВСУ в рамках одной инициативы.

С первого дня войны предприятие Ахметова предоставляет Вооруженным силам необходимые для передовой укрепления, металлоконструкции, бронежилеты, средства разведки и связи.

В рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова, металлургические предприятия "Метинвеста" частично перевели производство на военные рельсы. Выделена отдельная производственная линия для выпуска бронежилетов, бронепластин для техники, металлических укреплений и блиндажей.

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