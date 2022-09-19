"Метінвест" в рамках ініціативи Ахметова передав ще 300 дронів піхотинцям та розвідникам
В рамках мілітарної ініціативи Ріната Ахметова компанія "Метінвест" збільшила бойовий штат дронів Сухопутних військ та розвідників ГУР на 300 БПЛА на загальну суму понад $1,4 млн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
"Дрони обладнані тепловізорами і оптичним зумом, що дозволяє вистежувати ворожу техніку та живу силу ворога навіть вночі. Вони мають додаткові батареї, можуть пролітати 10 км, та бути в повітрі бл. 40 хв", - повідомили в компанії.
"Метінвест" поставив вже понад 800 дронів для ЗСУ. Це найбільша партія дронів надана ЗСУ в межах однієї ініціативи.
З першого дня війни підприємства Ахметова надає Збройним силам необхідні для передової укріплення, металоконструкції, бронежилети, засоби розвідки і зв’язку.
В рамках мілітарної ініціативи "Стальний фронт" Ріната Ахметова, металургійні підприємства "Метінвеста" частково перевели виробництво на військові рейки. Виділена окрема виробнича лінії для випуску бронежилетів, бронепластин для техніки, металевих укріплень і бліндажів.