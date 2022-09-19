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"Метінвест" в рамках ініціативи Ахметова передав ще 300 дронів піхотинцям та розвідникам

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Понеділок 19 вересня 2022 10:31
"Метінвест" в рамках ініціативи Ахметова передав ще 300 дронів піхотинцям та розвідникам Фото: "Метінвест" передав ще 300 дронів піхотинцям та розвідникам на фронт (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

В рамках мілітарної ініціативи Ріната Ахметова компанія "Метінвест" збільшила бойовий штат дронів Сухопутних військ та розвідників ГУР на 300 БПЛА на загальну суму понад $1,4 млн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Дрони обладнані тепловізорами і оптичним зумом, що дозволяє вистежувати ворожу техніку та живу силу ворога навіть вночі. Вони мають додаткові батареї, можуть пролітати 10 км, та бути в повітрі бл. 40 хв", - повідомили в компанії.

"Метінвест" поставив вже понад 800 дронів для ЗСУ. Це найбільша партія дронів надана ЗСУ в межах однієї ініціативи.

З першого дня війни підприємства Ахметова надає Збройним силам необхідні для передової укріплення, металоконструкції, бронежилети, засоби розвідки і зв’язку.

В рамках мілітарної ініціативи "Стальний фронт" Ріната Ахметова, металургійні підприємства "Метінвеста" частково перевели виробництво на військові рейки. Виділена окрема виробнича лінії для випуску бронежилетів, бронепластин для техніки, металевих укріплень і бліндажів.

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Метинвест Збройні сили України
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