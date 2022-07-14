"Метинвест" передал в Авдеевку продукты и средства защиты

На сегодня "Метинвест" уже передал защитникам и сотрудникам инфраструктуры Авдеевки и Покровска более 800 единиц амуниции. Очередной важный груз до прифронтового региона привез народный депутат Украины Муса Магомедов.

"Все мы вместе, каждый на своем участке, работаем на победу. Сегодня мы передали военным бронежилеты и лопаты, и привезли авдеевцам очередную партию помощи. Несмотря на постоянные обстрелы, в городе остается много людей. Они живут в основном в хранилищах, и есть большая необходимость в печах-буржуйках и посуде для удобного приготовления пищи. В ближайшее время вместе с продуктовыми наборами развезем и эти принадлежности для горожан", - рассказал депутат.

На днях "Метинвест" также направил 400 бронежилетов бойцам Полтавской области. Всего же компания передаст на украинским воинам 100 тысяч бронежилетов. Ранее компания также передала ГУР партию дронов на более чем 500 тысяч долларов, а также 1000 комплектов амуниции спецназначения.

Всего же за период с 24 февраля по 1 июля бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" передали на помощь 2,7 млрд грн, или около 90 млн долларов. Эти средства были направлены на гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим от войны, а также на закупку авто, техники и средств защиты для ВСУ и ТРО.