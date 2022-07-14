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"Метінвест" передав до Авдіївки продукти та засоби захисту

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Четвер 14 липня 2022 16:03
"Метінвест" передав до Авдіївки продукти та засоби захисту Фото: "Метінвест" передав до Авдіївки продукти та засоби захисту (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Захисники Авдіївки отримали 150 одиниць захисної амуніції, рації та приладдя для укріплення захисних споруд. Закупила допомогу для жителів міста компанія "Метінвест".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

На сьогодні "Метінвест" уже передав захисникам і співробітникам інфраструктури Авдіївки та Покровська понад 800 одиниць амуніції. Черговий важливий вантаж до прифронтового регіону привіз народний депутат України Муса Магомедов.

"Усі ми разом, кожен на своїй ділянці, працюємо на перемогу. Сьогодні ми передали військовим бронежилети та лопати, і привезли авдіївцям чергову партію допомоги. Попри постійні обстріли, в місті залишається багато людей. Вони живуть здебільшого у сховищах, і є велика необхідність у печах-буржуйках і посуді для зручного приготування їжі. Найближчим часом разом із продуктовими наборами розвеземо й це приладдя для містян", - розповів депутат.

Днями "Метінвест" також направив 400 бронежилетів бійцям Полтавської області. Всього ж компанія передасть на українським воїнам 100 тисяч бронежилетів. Раніше компанія також передала ГУР партію дронів на понад 500 тисяч доларів, а також 1000 комплектів амуніції спецпризначення.

Всього ж за період з 24 лютого по 1 липня бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб "Шахтар" передали на допомогу 2,7 млрд грн, або близько 90 млн доларів. Ці кошти були спрямовані на гуманітарну допомогу українцям, які постраждали від війни, а також на закупівлю авто, техніки та засобів захисту для ЗСУ та ТРО.

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Метинвест Авдіївка
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